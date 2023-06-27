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Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма может стать первой девочкой, поступившей в Итонский колледж

В Итоне рассматривают возможность совместного обучения

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма может стать первой девочкой, поступившей в Итонский колледж
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма может стать первой девочкой, поступившей в Итонский колледж
Getty Images

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Принцесса Шарлотта может войти в историю как одна из первых девочек, поступивших в Итонский колледж, если в школе введут совместное обучение. Ранее старший брат Шарлотты, девятилетний принц Джордж, вместе с родителями был замечен в учебном заведение, где он вскоре может стать учеником.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, пара не хочет, чтобы их дети ходили в разные школы, указывая на то, что, возможно, восьмилетняя Шарлотта присоединится к Джорджу, если школа решит принять девочек в течение следующих пяти лет.

Такие слухи появились после того, как стало известно, что школа-интернат Беркшира впервые за свою 600-летнюю историю рассматривает возможность поступления девочек.

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Проректор Итонского колледжа, лорд Уильям Уолдегрейв еще 2022-м говорил СМИ следующее: «Каждый год губернаторы Итона решают, следует ли школе перейти на совместное обучение. И мы не совсем решили. Но, конечно, со временем мы перейдем к совместному обучению».

Напомним, что Итонский колледж принимает учеников в возрасте от 13 лет. Стоимость обучения — около 46 тысяч фунтов стерлингов в год (больше двух миллионов гривен и 58-ми тысяч долларов).

Ранее мы писали, что экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

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Теги:
принц Уильям, Кейт Миддлтон, королевская семья, дети звезд, принцесса Шарлотта

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