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Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца

Финалистка «Украина имеет талант-2021» впервые стала мамой

Автор: Коваленко Наталья
Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца
Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца Фото: instagram.com/elkrutikova

Гимнастка Елизавета Крутикова, наиболее известная украинскому зрителю по участию в 11-м сезоне «Холостяка» и шоу «Украина имеет талант-2021», сообщила о пополнении в семье.

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26-летняя спортсменка родила первенца от своего возлюбленного Константина. Новоиспеченная мама поделилась в Инстаграм первым фото из роддома, где она запечатлена с маленьким сыном.

Елизавета рассекретила, что малыш появился на свет 24 июня. Мальчик получил имя Дэни. Судя по указанной геолокации, Крутикова родила первенца в американском городе Мэтьюз в штате Северная Каролина.

Ранее мы писали, что Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, беременность звезд, дети звезд

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