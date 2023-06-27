Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца

Финалистка «Украина имеет талант-2021» впервые стала мамой

Автор: Коваленко Наталья

Гимнастка Елизавета Крутикова, наиболее известная украинскому зрителю по участию в 11-м сезоне «Холостяка» и шоу «Украина имеет талант-2021», сообщила о пополнении в семье.

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26-летняя спортсменка родила первенца от своего возлюбленного Константина. Новоиспеченная мама поделилась в Инстаграм первым фото из роддома, где она запечатлена с маленьким сыном.

Елизавета рассекретила, что малыш появился на свет 24 июня. Мальчик получил имя Дэни. Судя по указанной геолокации, Крутикова родила первенца в американском городе Мэтьюз в штате Северная Каролина.

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