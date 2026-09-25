Цымбалюк рассказал, как мужчины выбирают женщин для серьезных отношений

Актер объяснил, почему внешность – это не главное

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который сейчас находится в отношениях со своей коллегой Еленой Светлицкой, выпустил откровенное видеообращение к своим подписчикам в инстаграме. В ролике звезда поделился размышлениями о том, что на самом деле привлекает мужчин и какие качества делают женщину той единственной, к которой хочется возвращаться домой.

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Тарас отметил, что мужчины на первом этапе часто реагируют исключительно на «картинку» — красивое лицо, пышную грудь или длинные ноги. Однако, по словам Цимбалюка, внешняя привлекательность не гарантирует крепких отношений.

«Есть такая штука, о которой пацаны не очень любят говорить публично: самая сексуальная женщина на каком-то твоем условном периметре, например, в твоей квартире — это не всегда та женщина, к которой мужчина хочет возвращаться домой. Потому что секс — это короткая дистанция. Ты получил то, что ты хотел, ты кайфанул, а дальше блдь что? Вам не о чем говорить. И вам настолько неловко, вы в постели после этого лежите и ты думаешь: "Блдь, пойду я помою писюн в раковине и как можно скорее сепарируюсь"», — сказал Цимбалюк.

Тарас подчеркнул, что настоящая связь проверяется в будничности: когда женщина нравится мужчине в любом эмоциональном состоянии, без макияжа, в домашней одежде или без настроения.

По словам актера, избранница может даже не соответствовать первоначальному представлению мужчины об «идеальной красавице», однако со временем эмоциональная привязанность делает ее самой сексуальной в мире.

«Парадокс в том, что женщина может вообще не соответствовать вот этой вашей картинке в голове, представлению об идеальной красавице, но проходит пара месяцев и ты думаешь: "Бл*дь, какая она прекрасная. Да она — самая сексуальная женщина планеты. Потому что она моя". И тут напрашивается самое главное. Да, действительно, красотой иногда можно зацепить внимание мужчины. Но сделать так, чтобы мужчина хотел постоянно возвращаться к тебе домой — это уже совершенно другая женская сила», — подытожил актер.