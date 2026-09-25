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Умерла актриса Марина Влади

Первые подробности смерти вдовы Владимира Высоцкого

Автор: Коваленко Наталья
Умерла актриса Марина Влади
Умерла актриса Марина Влади
Getty Images

В возрасте 88 лет ушла из жизни французская актриса, певица и писательница русского происхождения Марина Влади (настоящее имя — Екатерина Марина де Полякова-Байдарова).

Как сообщает французское издание BFM TV со ссылкой на заявление детей Влади, звезда скончалась в четверг, 24 сентября, в своем доме в окружении близких людей и домашних питомцев. Официальная причина смерти пока не разглашается.

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Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в семье русских эмигрантов во Франции. За свою долгую карьеру она сыграла более чем в 80 кинокартинах.

В 1963 году актриса получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за съемки в фильме «Современная история: Королева пчел» (Le lit conjugal). Также она снималась у выдающихся режиссеров: Орсона Уэллса («Фальстаф»), Жана-Люка Годара («Две или три вещи, которые я знаю о ней»), Бертрана Тавернье, Жана Янна и других.

Марина Влади на Каннском кинофестивале в 1963 году
Марина Влади на Каннском кинофестивале в 1963 году
Getty Images

Марина была замужем четыре раза. Ее первым мужем стал известный режиссер и актер Робер Оссейн. Вторым — путешественник и авиатор Жан-Клод Бруйе. Третьим мужем и большой любовью ее жизни стал бард, поэт и актер Владимир Высоцкий (были женаты с 1969 года до его смерти в 1980-м). Четвертым избранником звезды стал врач-онколог и общественный деятель Леон Шварценберг. У Влади было трое сыновей: Игорь и Петр в первом браке и Владимир от второго мужа.

Владимир Высоцкий и Марина Влади
Владимир Высоцкий и Марина Влади
Getty Images

Помимо творчества, Марина Влади была известна своей активной гражданской и феминистской позицией — она подписывала знаменитый «Манифест 343» за право на аборты и боролась за права бездомных и беженцев во Франции.

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Теги:
Владимир Высоцкий, шоу-бизнес, смерть звезд, жены звезд

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