Мисс Ямайка раскрыла ужасные последствия инцидента на конкурсе в 2025 году

Автор: Коваленко Наталья

Участница «Мисс Вселенная» подала в суд на организаторов из-за падения со сцены и травмы мозга

Представительница Ямайки на конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2025» Габриэль Генри подала в суд на организаторов конкурса «Мисс Вселенная» и его материнские компании JKN Legacy Inc. и Legacy Holding Group USA. Причиной иска стало падение со сцены во время дефиле в вечерних платьях.

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Инцидент произошел 19 ноября 2025 года во время полуфинала конкурса в Бангкоке (Таиланд). 28-летняя модель сделала шаг в сторону на сцене и упала с края незащищенного подиума, сразу потеряв сознание. Ее срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы Paolo Rangsit в Таиланде.

В интервью для программы Good Morning America Габриэль заявила, что падение привело к ужасным последствиям для ее здоровья. У девушки диагностировали внутримозговое кровоизлияние, травмы лица и повреждения спины.

Генри назвала этот случай «самым травмирующим опытом в жизни», сравнив свое состояние с диссоциацией и утратой чувства собственного тела.

Габриэль подчеркнула, что четко выполняла все инструкции режиссеров, предоставленные во время репетиций. Она утверждает, что не оступалась, а падение произошло из-за отсутствия надлежащих мер безопасности на сцене.

По словам «Мисс Ямайка», организаторы не установили защитные барьеры и не закрыли опасные прогалины на сцене.

После ее возвращения на Ямайку организаторы прекратили выходить на связь и покрывать расходы на длительное лечение.

В иске Габриэль обвиняет организаторов в халатности, ненадлежащей подготовке мероприятия, а также в причинении морального и эмоционального вреда.