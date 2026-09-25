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Денисенко поведала о мыслях "бежать" из Украины

Наталка Денисенко подумала о жизни за границей после прилета недалеко от ее дома.

Автор: Дмитрий Сыч
Денисенко поведала о мыслях "бежать" из Украины
Денисенко, как она сама подтвердила, в Украине держит карьера
instagram natalka_denisenko

Наталка Денисенко после недавнего падения обломков ракеты недалеко от ее дома рассказала о своем отношении к возможному выезду за границу.

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После очередной беспокойной ночи актриса поделилась с подписчиками личными волнениями. По словам Денисенко, она до сих пор желает жить в Украине, однако пережитые обстрелы иногда заставляют ее задумываться о более безопасных условиях за пределами страны.

Наталка отметила, что после особо тяжелых атак у нее возникают мысли просто стежать от опасности. В то же время конкретного решения о переезде она пока не принимала.

Одним из важнейших факторов для Денисенко остается профессиональная деятельность. Актриса, мол, могла бы и решиться на выезд, если бы имела возможность полноценно работать за пределами Украины.

Публичная персона также выразила надежду, что война и связанные с ней испытания вскоре завершатся.

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Ранее Наталья Денисенко рассказывала о российской атаке на Киев, во время которой обломки ракеты упали неподалеку от ее дома.

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Теги:
Украина, Россия, актриса, шоу-бизнес, Наталка Денисенко

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