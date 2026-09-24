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Денисенко поведала о падении обломков ракеты у ее дома

Наталка Денисенко выразила сочувствие пострадавшим после очередной российской атаки.

Автор: Дмитрий Сыч
Денисенко поведала о падении обломков ракеты у ее дома
Денисенко также описала свое эмоциональное состояние
instagram natalka_denisenko

Наталка Денисенко рассказала о ночной воздушной атаке России на Киев. В ночь на 24 сентября российские войска массово атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В столице в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие, а также повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура.

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По словам Денисенко, ракета упала недалеко от ее дома – на пешеходной зоне между роддомом и церковью. Сама Наталка и ее близкие не пострадали. Она выразила соболезнования всем пострадавшим в результате ночной атаки.

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

Актриса опубликовала в соцсети снимок с кровати. В отдельной инстаграмме-истории она выставила видео, снятое с машины. Изображены ли на нем последствия падения ракеты, она не уточнила.

instagram natalka_denisenko

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По данным городских властей, в Подольском районе обломки ракеты упали на стоянку возле медицинского учреждения. Там загорелись автомобили, а взрывная волна повредила окна и фасад роддома. Предварительно среди пациентов и работников медучреждения пострадавших не было, однако на стоянке погиб человек.

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Теги:
Киев, Украина, Россия, актриса, шоу-бизнес, Наталка Денисенко

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