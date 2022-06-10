АфишаАфиша

Артист из Дизель шоу поведал, как рядом с его домом ударила ракета

Егор Крутоголов назвал этот случай самым страшным за войну.

Автор: Дмитрий Сыч
Артист из Дизель шоу поведал, как рядом с его домом ударила ракета
Актер проснулся с родными ночью от оглушительного звука
instagram dizelmano

Юморист Егор Крутоголов описал, как в первую неделю широкомасштабного вторжения России в Украину неподалеку его дома приземлилась ракета.

Читай также: Сумская, Кошмал, Мишина продают свои вещи и не только с благой целью

Когда рядом упал боеприпас, все родные артиста крепко спали. Они проснулись от мощных взрывов. Позднее стало известно, что это на расстоянии около километра от жилья Крутоголова в Киевской области попала ракета.

"Ракета прилетела совсем рядом – где-то 800 метров-километр. Было очень громко. Я всех подорвал и крикнул: "Все вниз!". Малого за руку тянул. Было очень близко, громко и страшно. Мы под Киевом живем с белорусской стороны, поэтому было страшно", – рассказал о произошедшем Егор в программе "Зірковий шлях".

Еще интервьюированный молвил, что 24 февраля испытал ужас за себя, своих родственников и грядущее:

"Первые минуты, часы, когда тебя треплет. И ты не понимаешь, как жить дальше и что будет с твоей семьей, куда бежать. Но самое громкое – прилет ракеты".

Читай также: Фреймут показала Путина глазами своей дочери

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева описала свои внешние и внутренние изменения за время развернутого вооруженного противостояния России с Украиной.

Читайте нас в Google.News
Теги:
актер, Дизель шоу, Егор Крутоголов

Статьи по теме

Умер звезда фильмов Мужчина и женщина и Любовь
Умер звезда фильмов Мужчина и женщина и Любовь
Том Хэнкс обматерил мужчину, который толкнул его супругу – видео
Том Хэнкс обматерил мужчину, который толкнул его супругу – видео
Шварценеггер впечатлил подписчиков своим занятием перед саммитом
Шварценеггер впечатлил подписчиков своим занятием перед саммитом
Егор Крутоголов рассказал, как они с супругой отметили 16-ю годовщину свадьбы
Егор Крутоголов рассказал, как они с супругой отметили 16-ю годовщину свадьбы
Депп готов отказаться от денег Херд, ведь достиг главной цели в суде
Депп готов отказаться от денег Херд, ведь достиг главной цели в суде
Мозговая высказалась о фразе Ногу свело "Украина – моя вторая половина"
Мозговая высказалась о фразе Ногу свело "Украина – моя вторая половина"

Личность дня

Наоми и Ко: Самые известные модели-актрисы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK