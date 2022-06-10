Артист из Дизель шоу поведал, как рядом с его домом ударила ракета

Егор Крутоголов назвал этот случай самым страшным за войну.

Юморист Егор Крутоголов описал, как в первую неделю широкомасштабного вторжения России в Украину неподалеку его дома приземлилась ракета.

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Когда рядом упал боеприпас, все родные артиста крепко спали. Они проснулись от мощных взрывов. Позднее стало известно, что это на расстоянии около километра от жилья Крутоголова в Киевской области попала ракета.

"Ракета прилетела совсем рядом – где-то 800 метров-километр. Было очень громко. Я всех подорвал и крикнул: "Все вниз!". Малого за руку тянул. Было очень близко, громко и страшно. Мы под Киевом живем с белорусской стороны, поэтому было страшно", – рассказал о произошедшем Егор в программе "Зірковий шлях".

Еще интервьюированный молвил, что 24 февраля испытал ужас за себя, своих родственников и грядущее:

"Первые минуты, часы, когда тебя треплет. И ты не понимаешь, как жить дальше и что будет с твоей семьей, куда бежать. Но самое громкое – прилет ракеты".

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Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева описала свои внешние и внутренние изменения за время развернутого вооруженного противостояния России с Украиной.