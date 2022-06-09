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Фреймут показала Путина глазами своей дочери

4-летний потомок Ольги Фреймут нарисовала политика с красными рогами.

Автор: Дмитрий Сыч
Фреймут показала Путина глазами своей дочери
У Фреймут – трое детей
instagram freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут выставила в своих инстаграм-историях рисунок дочери Евдокии. Девочка показала свое восприятие Путина.

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На изображении – триколоры и правитель страны-агрессора. 4-летняя видит последнего в образе черта.

"Моя Евдокия, 4, принесла из школы вчера Путина. Черт уже рядом. Рисунок был весь скомкан, наивное проявление детской ненависти", – подписала снимок рисунка звезда "Ревизора".

instagram freimutolia

Ведущая пребывает с потомками за границей. Где именно – она не сообщает. Пользователи соцсетей предполагают, что Ольга находится в США. Там учится ее старшая дочь Злата.

Фреймут – мать троих детей. Первенца она родила 17 февраля 2006 в Лондоне. Отец Златы – британский гражданин по имени Нил. 8 мая 2016-го семья узнаваемой личности пополнилась сыном от ее теперешнего супруга Владимира Локотко. А 28 июня 2017-го у пары родилась дочь Евдокия. 

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Ранее мы писали о том, что Анатоий Яцечко, работающий под псевдонимом Анатолий Анатолич, рассказал коллеге о жизни во Франции в качестве беженца. Ведущий поведал, какую соцпомощь получает и на что ее тратит.  

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Теги:
Ольга Фреймут, Путин, дети знаменитостей

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