Фреймут показала Путина глазами своей дочери

4-летний потомок Ольги Фреймут нарисовала политика с красными рогами.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут выставила в своих инстаграм-историях рисунок дочери Евдокии. Девочка показала свое восприятие Путина.

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На изображении – триколоры и правитель страны-агрессора. 4-летняя видит последнего в образе черта.

"Моя Евдокия, 4, принесла из школы вчера Путина. Черт уже рядом. Рисунок был весь скомкан, наивное проявление детской ненависти", – подписала снимок рисунка звезда "Ревизора".

instagram freimutolia

Ведущая пребывает с потомками за границей. Где именно – она не сообщает. Пользователи соцсетей предполагают, что Ольга находится в США. Там учится ее старшая дочь Злата.

Фреймут – мать троих детей. Первенца она родила 17 февраля 2006 в Лондоне. Отец Златы – британский гражданин по имени Нил. 8 мая 2016-го семья узнаваемой личности пополнилась сыном от ее теперешнего супруга Владимира Локотко. А 28 июня 2017-го у пары родилась дочь Евдокия.

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