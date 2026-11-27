Лилия Подкопаева показала на фото, как менялся ребенок.

Молодой человек на фото стал членом семьи Линии Подкопаевой в 8 месяцев

Лилия Подкопаева – олимпийская чемпионка – поделилась семейным моментом. Ее приемный сын Вадим отпраздновал 21-й день рождения, по случаю которого спортсменка опубликовала в инстаграме архивные фотографии и адресовала ему теплое поздравление.

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Лилия собрала кадры, отображающие этапы взросления парня. На снимках Вадим предстает еще маленьким ребенком в материнских объятиях, а также юношей во время заграничных путешествий, семейных встреч и важных событий. Через годы он заметно изменился и возмужал.

Подкопаева призвала сына смело мечтать, уверенно двигаться к поставленным целям и ценить самое важное. Также спортсменка пожелала Вадиму здоровья, счастья и Божьей защиты.

instagram podkopayeva_official

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Вадим появился в семье Подкопаевой в 2006 году. Звезда гимнастики вместе с тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила восьмимесячного мальчика из детского дома. При оформлении документов на усыновление Лилия узнала, что беременна. Однако эта новость не повлияла на решение супругов, и они забрали Вадима в свою семью.