Алина Гросу сообщила публике о заболевании и о том, как это сказалось ее семье.

Алина Гросу поделилась историей болезни, из-за которой ей почти неделю пришлось держаться в стороне от своего семимесячного сына Марка-Габриэля.

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В инстаграме артистка сообщила, что простудилась. Ее состояние сопровождалось высокой температурой, которая в течение пяти дней держалась на уровне 38,5–39,2 градуса. Больше всего исполнительницу огорчало то, что из-за риска заразить малыша она не могла свободно проводить с ним время и пыталась лишний раз не приближаться к ребенку.

Несмотря на осторожность матери, Марк-Габриэль сам полз к ней. Гросу приходилось удаляться от сына, чтобы уберечь его от инфекции. Такая вынужденная разлука далась певице непросто и даже вызывала слезы.

instagram alina_grosu

Сейчас самочувствие артистки улучшилось. Она уже вернулась к рабочему графику и отправилась на репетицию с музыкантами, ведь впереди у Алины запланированы концерты.

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Гросу призвала поклонников внимательно относиться к своему здоровью и беречься от недугов.