Ольга Фреймут на каблуке приняла участие в элегантной съемке в США.

Оля Фреймут – 44-летняя украинская телеведущая – поделилась кадрами с новой фотосессии, проведенной для Starway Magazine. Съемка состоялась в Нью-Йорке, где публичное лицо продемонстрировало несколько эффектных модных образов.

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Фотографиями Фреймут поделилась в инстаграме. Она позировала на городских улицах и вокзале, выбрав элегантный наряд, который напомнил о ее любви к моде.

Среди образов телеведущей был прозрачный корсет в сочетании с черным кейпом и длинной юбкой. Также Оля предстала в тренче и ботфортах, а для другой фотосессии выбрала кожаную куртку и макси-юбку шоколадного оттенка.

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

Кадры на вокзале создали атмосферу кинематографической истории. Фреймут, к слову, снялась на той же локации еще в 2014 году.

instagram freimutolia

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Кроме модного контента, телеведущая показала в инстаграм-историях своих младших детей – девятилетнюю Евдокию и десятилетнего Валерия. Для этих снимков они позировали с котом Мурчиком.

instagram freimutolia