Хейли Джейд и ее муж Эван Макклинток снялись на природе с полуторагодовалым сыном Элиотом Маршалом.

Хейли Джейд – 30-летняя американская блогерша-миллионница и дочь американского рэпера Эминема (Маршалла Брюса Мэтерса III) – по случаю Дня благодарения опубликовала в инстаграме семейные фотографии. На атмосферных кадрах она позировала вместе с мужем Эваном Макклинтоком и их полуторагодовалым сыном Элиотом Маршалом.

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Для фотосессии семья отправилась на природу. Все трое выбрали клетчатые рубашки, создав гармоничный семейный образ в осенних декорациях.

К фотографиям Хейли добавила краткую подпись "всегда благодарна", передав настроение праздничного дня.

instagram hailiejade

instagram hailiejade

instagram hailiejade

instagram hailiejade

Элиот является старшим внуком 54-летнего Эминема. Хейли и Эван официально стали супругами в 2024-м году. Их первенец уже в шестимесячном возрасте посетил выступление своего знаменитого деда.

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Также известно, что в апреле этого года Эминем во второй раз стал дедушкой. Его приемная дочь Алайн родила девочку.