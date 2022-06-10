Брежнева показала, как изменилась внешне после российского вторжения

У Веры Брежневой за время широкомасштабной агрессии произошли не только внешние изменения. Об этом она поведала у себя в соцсети.

Меладзе, муж Брежневой, до сих пор не комментирует вторжение РФ в Украину

Жена Константина Меладзе выставила в инстаграм-историях снимки, на которых показала себя через 104 дня широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Военные реалии, отметила экс-участница "ВИА Гра" оставила отметину как на ее внешности, так и внутреннем мире.

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По словам Брежневой, у нее появились морщины и седина, которые она больше не намерена скрывать за фотофильтрами. Заметить изменения ей помогло фото, сделанное сестрой.

instagram ververa

Хотя у певицы исчезло желание нравиться, страсть к жизни осталась.

"Мы уже никогда не будем такими, как прежде. И я уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Я сейчас чувствую себя настоящей как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой. Ранимой. Но наполненной любовью, вселенской нежностью и светом", – написала на еще одном похожем кадре Брежнева.

instagram ververa

instagram ververa

Еще в первый день военного вторжения РФ в Украину бывшая виагрянка высказалась против войны, чего до сих пор не сделал ее супруг. Ходили даже слухи про их развод из-за разных взглядов на теперешний международный политический кризис.

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Ныне артистка пребывает в Польше, где занята волонтерством в пользу украинских беженцев. Также недавно появилась информация, что знаменитость расторгла все договоры с российскими лейблами.

Ранее мы писали о том, как изменились известные украинцы с 24 февраля 2022 года.