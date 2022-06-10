Сумская, Кошмал, Мишина продают свои вещи и не только с благой целью

Украинские актеры устроили аукцион, чтобы купить кареты скорой помощи.

Узнаваемые лица украинского театра и кино объединили усилия с благой целью. Они предоставят своим почитателям возможность приобрести на торгах личные вещи и не только. Об этом сообщается в ролике, который лицедеи распространяют на своих страницах в соцсетях.

В частности, видео выложила Анна Кошмал, известная по сериалу "Сваты".

"Друзья, мы с коллегами устроили аукцион! Теперь вы сможете приобрести личную вещь вашей любимой звезды", – говорится в подписи к видео.

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С молотка пойдут костюмы персонажей из любимых сериалов. Также можно будет оплатить мастер-классы и личные встречи. Под каждым лотом будут указаны стартовая цена и сумма наименьшего денежного шага.

Актеры предлагают подписываться в Инстаграме на @act_lots, делайть репост и следить за новостями. Лента, как обещано, будет постоянно обновляться новыми лотами.

"Наша цель – приобрести 5 карет скорой помощи для ВСУ, стоимость каждой машины 10 тыс евро! Так что все 100 % полученных средств с аукциона уходят на сохранение жизни наших дорогих защитников", – объяснили знаменитости причину сбора денег.

К проекту присоединилась Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк, Анна Саливанчук, Наталия Денисенко, Ксения Мишина и другие небезызвестные персоны.

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Ранее мы писали о том, что Тилль Линдеманн из Rammstein помогал украинским беженцам на вокзале Берлина.