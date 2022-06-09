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Звезда Форсажа 9 и Отряда самоубийц встретился с беженцем из Мариуполя

Джон Сина повидался с молодым человеком с синдромом Дауна, который выехал из приморского украинского города после российского вторжения.

Автор: Дмитрий Сыч
Звезда Форсажа 9 и Отряда самоубийц встретился с беженцем из Мариуполя
Сина специально прилетел к фану
youtube WWE

Джон Сина встретился с вынужденным украинским переселенцем, 19-летним Михаилом Рогожиным. Парню пришлось покидать Родину в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

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О встрече сооющили в британском издании The Daily Mail. Рогожин почитает труды Сины. В его мариупольской квартире, которая разрушена из-за российского вторжения, была была масса плакатов с реслером.  

По словам матери Михаила, она помогала сыну справиться с эмоциональным состоянием после переезда из Украины. Вдохновением и поддержкой, в частности, были слова о встрече со знаменитым рестлером и актером. Поэтому прибыв в мае в Нидерланды и не встретив кумира, молодой человек расстроился.

Сина узнал об украинском почитателе из статьи The Wall Street Journal, в которой исследовались последствия войны для людей с ограниченными возможностями. Так, с целью встречи с украинскими беженцами он подался в Гейзен в Нидерландах.

"У меня появилась тройка выходных как раз тогда, когда я прочитал о Мише и его маме. Я находился в часе лета от них, вот и решил: поедем и проведем вечер, играя в конструктор и поедая торт. Вечер был особый, потому что речь идет об особых новых друзьях, с которыми мне удалось познакомиться", – прокомментировал встречу актер.

Сина повидался с Рогожиными в центре для беженцев недалеко от Амстердама, где временно расположилась семья. Он прихватил с собой подарки Михаилу – пояс чемпиона WWE, а также сувениры со своей символикой. Еще спортсмен выразил восхищение отвагой и настойчивостью Михаила и его родительницы, которые позволили сохранить положительные эмоций даже в самые непростые времена.

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Ранее мы писали о том, что думает о теперешнем состоянии Мариуполя его узнаваемый уроженец Андрей Бедняков.  

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Теги:
Украина, актер, Мариуполь, Отряд самоубийц, Рестлер, Форсаж 9, Джон Сина

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