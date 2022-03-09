Тилль Линдеманн помогает беженцам из Украины на берлинском вокзале

Лидер Rammstein заботится о расселении людей, скрывающихся от ужасов войны.

Девушка пригласила Линдеманна на Кипр к друзьям, но он отказался по уважительной причине

Тилль Линдеманн из немейкой группы Rammstein присоединился к волонтерам, которые трудятся на вокзале Берлина. Помогает им расселят приезжих украинцев. Об этом рассказала блогерша по имени Алиса.

Читай также: Тилля Линдеманна проведали российские полицейские

Девушка сообщила в Инстаграме, что искала в немецкой столице место для ночлега перед предстоящим перелетом. Берлин, сказали ей волонтеры, переполнен. Однако близ вокзала, дескать, находится большая палатка для беженцев. Там путешественницам и предложили остаться.

После этого подруги поспрашивали у другого волонтера. И тут к ним подошел Тилль. Артиста сопровождала его директриса Джессика.

"Я не могу поверить что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Рамштайн в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от группы MOZGI. У него ужасно добрые и красивые глаза", – поделилась Алиса.

instagram alisa.comm

Потом певец оплатил украинкам номер в отеле и дал 50 евро на ужин.

"Джесика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится. Я хочу плакать. Целую Тилля раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая суперзвезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой", – продолжила Алиса.

instagram alisa.comm

instagram alisa.comm

Читай также: Тилль Линдеманн изобразил в новом клипе пионера из советской школы

К слову, Тилль и его коллектив Rammstein поддержали Украину и охарактеризовали действия России как ужасную агрессию.

Ранее мы писали, что Ада Роговцева принимает у себя дома украинских военных. Герою Украины в радость заботиться об удобствах гостей.