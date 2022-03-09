АфишаАфиша

Тилль Линдеманн помогает беженцам из Украины на берлинском вокзале

Лидер Rammstein заботится о расселении людей, скрывающихся от ужасов войны.

Автор: Дмитрий Сыч
Тилль Линдеманн помогает беженцам из Украины на берлинском вокзале
Девушка пригласила Линдеманна на Кипр к друзьям, но он отказался по уважительной причине
instagram alisa.comm

Тилль Линдеманн из немейкой группы Rammstein присоединился к волонтерам, которые трудятся на вокзале Берлина. Помогает им расселят приезжих украинцев. Об этом рассказала блогерша по имени Алиса.

Читай также: Тилля Линдеманна проведали российские полицейские

Девушка сообщила в Инстаграме, что искала в немецкой столице место для ночлега перед предстоящим перелетом. Берлин, сказали ей волонтеры, переполнен. Однако близ вокзала, дескать, находится большая палатка для беженцев. Там путешественницам и предложили остаться.

После этого подруги поспрашивали у другого волонтера. И тут к ним подошел Тилль. Артиста сопровождала его директриса Джессика.

"Я не могу поверить что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Рамштайн в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от группы MOZGI. У него ужасно добрые и красивые глаза", – поделилась Алиса.

instagram alisa.comm

Потом певец оплатил украинкам номер в отеле и дал 50 евро на ужин.

"Джесика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится. Я хочу плакать. Целую Тилля раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая суперзвезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой", – продолжила Алиса.
 

instagram alisa.comm

instagram alisa.comm

Читай также: Тилль Линдеманн изобразил в новом клипе пионера из советской школы

К слову, Тилль и его коллектив Rammstein поддержали Украину и охарактеризовали действия России как ужасную агрессию.

Ранее мы писали, что Ада Роговцева принимает у себя дома украинских военных. Герою Украины в радость заботиться об удобствах гостей.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Украина, Rammstein, Берлин, Тилль Линдеманн

Статьи по теме

Полякова рассказала о разнице между "московским карликом" и украинцами
Полякова рассказала о разнице между "московским карликом" и украинцами
Гросу показала, как лепит вареники для беженцев
Гросу показала, как лепит вареники для беженцев
Звезда Игры престолов поддержала Украину
Звезда Игры престолов поддержала Украину
Синельников из Орла и решки записал обращения после эвакуации из Бучи
Синельников из Орла и решки записал обращения после эвакуации из Бучи
Михалков подал вторжение своей страны в Украину как спасение России
Михалков подал вторжение своей страны в Украину как спасение России
Ким и Вакарчук записали вместе "привет из Украины"
Ким и Вакарчук записали вместе "привет из Украины"

Допомогти журналістам

Личность дня

Исполнилось 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко – мощные стихи

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK