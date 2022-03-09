Ада Роговцева превратила свой дом в волонтерскую ячейку

84-летняя Герой Украины заботится о военных и ненавидит убийц.

Ада Роговцева принимает у себя дома украинских военных. Там они стирают свои вещи, моются, едят. Об этом звезда театра и кино поведала во время Национального телемарафона.

"Ребята приходят мыться, стираться. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока еще у меня что-то было, варила свое. А теперь мне приносят: суп стоит, каша, картофель, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они, когда зашли в дом, им было чисто и сытно", – молвила актриса.

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Ада Роговцева сказала, что ей неприятно и страшно, когда она проводит ночи в подвале. Однако днем волонтерская занятость отвлекает, время проходит быстро.

По словам актрисы, ее зять и внук пополнили добровольческие отряды, а дочь с невесткой возглавили волонтерский пункт.

"Мне совсем не страшно, потому что я родилась оптимисткой. Последние годы во мне родились какие-то другие качества. Я начала уметь ненавидеть. Я действительно ненавижу убийц. Я ненавижу людей, поднимающих руки на детскую больницу. Которые поднимают автомат на ребенка, на беспомощную женщину и на моего героя", – отметила знаменитость.

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Ранее мы писали, что Стинг больше не собирается выступать на корпоративах российских олигархов. Певец "потрясен" вторжением России в Украину.