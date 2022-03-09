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Стинг пообещал больше не петь на корпоративах российских олигархов

Британский музыкант шокирован вторжением российских солдлат в Украину.

Автор: Дмитрий Сыч
Стинг пообещал больше не петь на корпоративах российских олигархов
Певец "поражен" вторжением РФ в Украину
instagram theofficialsting

Вокалист группы The Police Стинг (70 лет) больше не желает радовать российских олигархов частными концертами. Такая информация появилась в издании The Mirror.

"Ни один олигарх в Британии, России или в любом другом месте не сможет заказывать концерт, свадьбу или вечеринку. Миновали эти дни", – молвил Стинг.

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Тем временем пресс-секретарь исполнителя добавил: Стинг "потрясен" вторжением России в Украину и не собирается выступать ни для кого, кто причастен к режиму Путина.

Прежде, в 2016 году, певец выступил на свадьбе

Напомним, в 2016 году Стинг играл на свадьбе у Саида Гуцериева, сына российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Шоу обошлось приглашающим в миллиард долларов. На мероприятии также выступила Дженнифер Лопес.  

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В 2021-м ЕС задействовал против Михаила Гуцериева санкции из-за его тесных связей с Александром Лукашенко.

Ранее мы писали, что за Украину волнуется Хью Лори. Исполнитель главной роли в сериале "Доктор Хаус" запостил уже несколько твитов о нашей стране.

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Теги:
Стинг, Украина-Россия, Корпоратив, олигархи

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