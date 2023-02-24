Ротару отказалась от корпоратива в России, несмотря на огромную сумму гонорара

После начала полномасштабной войны певица заняла сторону Украины.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица София Ротару четко дает понять публике, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины, она отказывается от дальнейшей работы в стране-агрессорке. Как рассказала российская модель Анна Калашникова пропагандистам, народная артистка отказалась от корпоратива в ОАЭ перед россиянами.

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Ротару даже не остановил обещанный немалый гонорар в 100 тысяч евро. Как рассказала россиянка, София Михайлова тяжело переживает события в Украине и поэтому отказалась от любой концертной деятельности.

"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспеченные люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет," - заявила Калашникова.

Также она добавила, что Ротару поступали предложения в декабре - на новогодние корпоративы для населения страны-террористки, но украинка отказалась.

"Она не в настроении, из-за ситуации отказалась от концертной деятельности. Софья Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей трудно собраться," - высказалась модель.

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