АфишаАфиша
Русский Українська

Ротару отказалась от корпоратива в России, несмотря на огромную сумму гонорара

После начала полномасштабной войны певица заняла сторону Украины.

Автор: Шапарь Анастасия
Ротару отказалась от корпоратива в России, несмотря на огромную сумму гонорара
София Ротару.
открытые источники

Украинская певица София Ротару четко дает понять публике, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины, она отказывается от дальнейшей работы в стране-агрессорке. Как рассказала российская модель Анна Калашникова пропагандистам, народная артистка отказалась от корпоратива в ОАЭ перед россиянами. 

Читай также: София Ротару послала Аллегрову: Объявила Ирину своим личным врагом

Ротару даже не остановил обещанный немалый гонорар в 100 тысяч евро. Как рассказала россиянка, София Михайлова тяжело переживает события в Украине и поэтому отказалась от любой концертной деятельности.

"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспеченные люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет," - заявила Калашникова.

Также она добавила, что Ротару поступали предложения в декабре - на новогодние корпоративы для населения страны-террористки, но украинка отказалась.

"Она не в настроении, из-за ситуации отказалась от концертной деятельности. Софья Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей трудно собраться," - высказалась модель.

Ранее мы писали, что путинист Газманов оконфузился на прокремлевском концерте в честь годовщины "спецоперации".

Читайте нас в Google.News
Теги:
Россия, София Ротару, Корпоратив, шоу-бизнес, война в Украине

Статьи по теме

Комаров покажет экспедицию в Колумбию, снятую до 24 февраля 2022-го
Комаров покажет экспедицию в Колумбию, снятую до 24 февраля 2022-го
Ким Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в душе
Ким Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в душе
Осторожно, горячо: Кайли Дженнер позирует в голом платье Alexander Wang
Осторожно, горячо: Кайли Дженнер позирует в голом платье Alexander Wang
Жена Михаила Федорова показала, как отметила день рождения
Жена Михаила Федорова показала, как отметила день рождения
Звезда «Голодных игр» заявила, что пережила сексуальное насилие на съемках фильма
Звезда «Голодных игр» заявила, что пережила сексуальное насилие на съемках фильма
Джереми Реннер показал свою тренировку спустя два месяца после наезда ратрака
Джереми Реннер показал свою тренировку спустя два месяца после наезда ратрака

Личность дня

Как создать элегантный весенний образ: учимся у Кейт Миддлтон

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK