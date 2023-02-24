Ротару отказалась от корпоратива в России, несмотря на огромную сумму гонорара
После начала полномасштабной войны певица заняла сторону Украины.
Украинская певица София Ротару четко дает понять публике, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины, она отказывается от дальнейшей работы в стране-агрессорке. Как рассказала российская модель Анна Калашникова пропагандистам, народная артистка отказалась от корпоратива в ОАЭ перед россиянами.
Читай также: София Ротару послала Аллегрову: Объявила Ирину своим личным врагомРотару даже не остановил обещанный немалый гонорар в 100 тысяч евро. Как рассказала россиянка, София Михайлова тяжело переживает события в Украине и поэтому отказалась от любой концертной деятельности.
"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспеченные люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет," - заявила Калашникова.
Также она добавила, что Ротару поступали предложения в декабре - на новогодние корпоративы для населения страны-террористки, но украинка отказалась.
"Она не в настроении, из-за ситуации отказалась от концертной деятельности. Софья Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей трудно собраться," - высказалась модель.
Ранее мы писали, что путинист Газманов оконфузился на прокремлевском концерте в честь годовщины "спецоперации".