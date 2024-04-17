Виктория Бэкхем празднует 50-летие: ТОП малоизвестных фактов из жизни звезды

В биографии звезды - карьера певицы в Spice Girls и статус иконы стиля.

Автор: Мельник Анна

Сегодня, 17 апреля, свой день рождения отмечает знаменитая британская бизнесвумен, дизайнер, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм. "Перчинке" исполнилось 50 лет. В жизни красотки были взлеты и падения, а также насыщенный карьерный путь от певицы до иконы стиля, представительницы одной из самых крепких звездных пар.

В честь дня рождения Виктории мы сделали подборку из ТОП-10 интересных и малоизвестных фактов из ее жизни.

1. Начало карьеры модельером

Перед тем, как основать свой собственный бренд одежды, Виктория занималась дизайном сумок, джинсов и обуви для бренда Rock & Republic.

2. Сложное детство

"Перчинка" росла в состоятельной семье, что не нравилось ее одноклассникам. В школе у будущей звезды не было друзей. Она даже просила отца, чтобы тот не подвозил ее на Rolls Royce, ведь чувствовала себя неловко.

3. Ненависть к улыбкам

Бекхэм практически невозможно увидеть с улыбкой. По словам Виктории, она не любит свою улыбку, поэтому ее неулыбчивость никак не связана с плохим настроением или характером. Как делятся родные модельера, в кругу семьи Виктория часто смеется и обладает отменным чувством юмора.

4. Ей диагностировали бесплодие в 20 лет

Когда Виктории было 20 лет, врачи поставили ей неутешительный диагноз - бесплодие. Однако в 1999 году она узнала, что они с Дэвидом станут родителями. Сейчас пара воспитывает четырех детей.

Виктория Бекхэм с семьей instagram victoriabeckham

5. История прозвища Posh Spice

Свое прозвище Posh Spice (шикарная перчинка) Бекхэм получила из-за любви к роскоши. Как признается Виктория, ее называли шикарной, так как она носила дорогую одежду и посещала такие же рестораны.

6. Любимый фильм Виктории Бекхэм

Любимый фильм звезды — романтическая драма "Дневник памяти".

7. Коллекционер солнцезащитных очков

У Виктории Бекхэм огромная коллекция солнцезащитных очков, среди них и винтажные экземпляры от Gucci и Carrera.

Виктория Бекхэм instagram victoriabeckham

8. Конец музыкальной карьеры

Когда Spice Girls распалась, то Виктория пыталась попробовать себя в сольном плавании. Окончательно ее карьера как певицы завершилась в 2004 году.

9. Никаких Викки

Бекхэм ненавидит, когда ее имя сокращают до Вики. Дело в том, что в школе ее недруги обзывали "Vicky-Sticky" ("Вики-прилипала").

10. История любви Дэвида и Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм покорил сердце любимой с первой встречи, которая произошла во время одного из футбольных матчей: "Я сразу же отметила, что после игры коллеги Дэвида ушли отдыхать с друзьями, а он остался со своей мамой, папой и младшей сестрой. Мне это очень понравилось. Он близок со своей семьей, как и я".