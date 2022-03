Доктор Хаус Хью Лори выставил на своей странице флаг Украины

Британский актер также отказался публиковать посты шутливого плана.

Хью Лори, который известен своей ролью в сериале "Доктор Хаус", весьма интересуется событиями в Украине. 62-летний мужчина делится у себя в Твиттере видеороликами, которые связаны с длящейся войной. И, похоже, это побудило знаменитось отказаться от постов шутливого плана.

"Вот и все. Больше никаких болезненных замечаний о собаках и погоде", – твитнул актер.

That’s it then. No more lacerating observations about dogs and the weather. pic.twitter.com/23oSYzUdZv — Hugh Laurie (@hughlaurie) February 24, 2022

Также Хью выложил у себя видео с военнослужащим, который питается пробраться в закрытый херсонский магазин. В сети пишут, что это – российский военный-мародер.

"Я мало знаю о солдатах. Но и этот парень тоже", – отметил актер.

I don’t know much about soldiering. But neither does this bloke. https://t.co/pHYvZoRwxE — Hugh Laurie (@hughlaurie) March 2, 2022

Этим интерес Лори к проблемам нашей страны не ограничился, о чем свидетельствует и такая его публикация:

"Россияне выгнали из своих домов миллион украинцев. Они без жилья, еды и воды. Сделайте доброе дело и свяжитесь с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и их Humanitarian Appeal в Украине".

A million Ukrainians have been driven from their homes by the Russians. No homes, food or water. Do a good thing and connect with the Disasters Emergency Committee and their Ukraine Humanitarian Appeal. #UkraineAppeal — Hugh Laurie (@hughlaurie) March 3, 2022

Ранее мы писали, что Дэвид и виктория Бекхэмы поддержали украинцев деньгами. Речь о сумме в 1,3 миллиона долларов.