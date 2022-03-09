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Доктор Хаус Хью Лори выставил на своей странице флаг Украины

Британский актер также отказался публиковать посты шутливого плана.

Автор: Дмитрий Сыч
Доктор Хаус Хью Лори выставил на своей странице флаг Украины
Лори уже не один пост об Украине написал
EPA/UPG

Хью Лори, который известен своей ролью в сериале "Доктор Хаус", весьма интересуется событиями в Украине. 62-летний мужчина делится у себя в Твиттере видеороликами, которые связаны с длящейся войной. И, похоже, это побудило знаменитось отказаться от постов шутливого плана.  

"Вот и все. Больше никаких болезненных замечаний о собаках и погоде", – твитнул актер.

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Также Хью выложил у себя видео с военнослужащим, который питается пробраться в закрытый херсонский магазин. В сети пишут, что это – российский военный-мародер.

"Я мало знаю о солдатах. Но и этот парень тоже", – отметил актер.

Этим интерес Лори к проблемам нашей страны не ограничился, о чем свидетельствует и такая его публикация:

"Россияне выгнали из своих домов миллион украинцев. Они без жилья, еды и воды. Сделайте доброе дело и свяжитесь с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и их Humanitarian Appeal в Украине".

Ранее мы писали, что Дэвид и виктория Бекхэмы поддержали украинцев деньгами. Речь о сумме в 1,3 миллиона долларов.

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Теги:
Хью Лори, Украина, Британия, военный конфликт

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