Бекхэмы поддержали украинских детей 1,3 млн долларов

Дэвид Бекхэм с женой Викторией также инициировали сбор денег для ЮНИСЕФ с помощью своего фонда.

У спортсмена есть фонд под названием "7 Fund"

Звезда футбола на пенсии Дэвид Бекхэм вместе со второй половиной Викторией, дизайнером и бывшей участницей группы Spice Girls, серьезно поддержали украинских детей и их матерей. Речь о пожертвованной сумме 1,3 миллиона долларов. Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от военных действий в Украине.

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Чета также собирает деньги посредством своего благотворительного фонда для ЮНИСЕФ. Всех, кто желает помочь, призывают сделать это.

Дэвид Бекхэм записал видеообращение, в котором рассказал об ужасах войны.

"Матери приходится убегать с детьми. Семьи находятся в разлуке. Детей выдергивают из кроватей, за ночь они стали беженцами. Поскольку конфликт в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей становятся острее, нависла угроза над 7,5 миллионами детей. Сегодня, в Международный женский день, мой фонд "7 Fund" для ЮНИСЕФ призывает предоставить срочную помощь для поддержки детей, включая товары медицинского назначения, безопасные места для семей. Прошу присоединяться ко мне в поддержке ЮНИСЕФ и добавить столько, сколько у вас получается. Благодарю".

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Ранее мы писали о том, что голливудские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис, которая имеет украинские корни, тоже пожертвовали значительную сумму для украинцев.