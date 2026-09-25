Воплотитель Т-1000 в Терминаторе 2 обратился к украинцам

Роберт Патрик, известный ролью Жидкого Терминатора, и ранее поддерживал Украину.

Роберт Патрик – звезда фильма "Терминатор 2/Terminator 2: Judgment Day" 1991 – записал обращение к украинцам во время поездки на мотоцикле. Американский актер, известный почитателям вышеупомянутой культовой ленты по роли Т-1000, выразил поддержку Украине. Артист пожелал нам завершения войны и победы.

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67-летний Патрик записал видеообращение прямо во время поездки на своем железном коне. В ролике он предстал в привычном для себя байкерском образе. Актер отметил, что молится за украинцев, а еще призвал фанов из Украины ездить на мотоциклах Harley-Davidson.

Увлечение байками – давно важная часть жизни Патрика. Голливудская звезда является совладельцем дилерского центра Harley-Davidson и активно участвует в мотосообществе.

Это не первый случай, когда актер вспоминает Украину. Ранее Роберт записал видео в поддержку украинцев, а также призвал помогать организации TAPS Ukraine, заботящейся о семьях погибших военнослужащих.

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

instagram viktor_harleydavidson_kyiv

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Патрика связывает с Украиной и профессиональная история. В 2018 году он приезжал к нам на съемку кино "Захар Беркут", в котором сыграл одну из главных ролей. А в 2022-м, после обращения мэра Днепра Бориса Филатова, согласился стать послом доброй воли города и помогать привлекать международное внимание к Украине.