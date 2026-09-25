Супермодель заметили в компании итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе

Автор: Коваленко Наталья

Наоми Кэмпбелл воссоединилась с экс-женихом спустя 24 года после расторжения помолвки

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила Гран-при Формулы-1 в Баку, Азербайджан. 56-летнюю звезду мировых подиумов заметили в компании ее бывшего жениха — 76-летнего итальянского бизнесмена и экс-менеджера команды Benetton Флавио Бриаторе.

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Как пишет Daily Mail , пара, чей роман длился с 1998 по 2002 год, прогуливалась вместе во время автоспортивного мероприятия. Для выхода в свет Наоми выбрала белые широкие брюки, черную майку-топ, слипоны Chanel и солнцезащитные очки.

Несмотря на расторжение помолвки 24 года назад, Кэмпбелл и Бриаторе продолжили общение. После разрыва итальянский миллионер отметил, что Наоми «лучше как друг, чем как девушка».

Известно, что у них есть общий бизнес. Наоми владеет виллой в кенийском городке Малинди, которая является частью роскошного экокурорта, построенного именно Бриаторе.

Появление на автогонках произошло на фоне новостей о том, что Кэмпбелл решила сменить постоянное место жительства. Звезда якобы переехала из Лондона в Милан.

Наоми Кэмпбелл и Флавио Бриаторе Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Флавио Бриаторе Getty Images