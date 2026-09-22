Соловий устроила прощание с летом в бикини на качели
Кристина Соловий простилась с самым теплым временем года оригинальным способом.
Соловий имела проблемы с законом, связанные с Черноморском
instagram soloviyka
Кристина Соловой посетила Черноморск и символически простилась с летом. 33-летняя артистка показала в блоге видео с пляжа, где она пользуется большой конструкции над морем.
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Для отдыха Кристина выбрала желтый купальник и солнцезащитные очки. В таком виде она каталась на качелях и заодно позировала для видео.
instagram soloviyka
instagram soloviyka
instagram soloviyka
instagram soloviyka
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Во время поездки певица также побывала у здания суда. Именно там в 2024 году она делала заявление после составления на нее административного протокола из-за нецензурного высказывания о бывшем названии Черноморска – Ильичевск.
instagram soloviyka