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Соловий устроила прощание с летом в бикини на качели

Кристина Соловий простилась с самым теплым временем года оригинальным способом.

Автор: Дмитрий Сыч
Соловий устроила прощание с летом в бикини на качели
Соловий имела проблемы с законом, связанные с Черноморском
instagram soloviyka

Кристина Соловой посетила Черноморск и символически простилась с летом. 33-летняя артистка показала в блоге видео с пляжа, где она пользуется большой конструкции над морем.

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Для отдыха Кристина выбрала желтый купальник и солнцезащитные очки. В таком виде она каталась на качелях и заодно позировала для видео.

instagram soloviyka

instagram soloviyka

instagram soloviyka

instagram soloviyka

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Во время поездки певица также побывала у здания суда. Именно там в 2024 году она делала заявление после составления на нее административного протокола из-за нецензурного высказывания о бывшем названии Черноморска – Ильичевск.

instagram soloviyka

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Теги:
фото, видео, Украина, лето, море, певица, Кристина Соловий, шоу-бизнес

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