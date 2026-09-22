Гросу с мужем-россиянином решила жить в Украине и объяснила этот выбор

Алина Гросу вместе с мужем и маленьким сыном окончательно перебралась из США в Украину. Певица рассказала, почему решила воспитывать первенца именно на Родине.

По словам Гросу, возвращение произошло еще до рождения ее сына Марка Габриэля. Артистка желает, чтобы мальчик рос в большом кругу семьи, ведь большинство близких живут в Украине. По ее мнению, присутствие рядом не только родителей, но и дедушек, бабушек, теток, дядей и двух прабабушек создает для ребенка более комфортные условия. Об этом говорится на obozrevatel.

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Отдельно артистка обратила внимание на языковой вопрос. Она стремится, чтобы сын с детства хорошо знал украинский, а постоянное общение с родственниками в Украине, по ее мнению, поможет ему быстрее овладеть языком.

Среди причин переезда Алина также назвала украинские традиции и особенности начального образования. Певица хочет передать сыну семейные традиции и сохранить его связь с украинской культурой. Она также положительно оценивает возможности начального образования в Украине, ориентируясь, в частности, на опыт своего младшего брата.

Личная жизнь Гросу уже несколько лет скрыта. Весной 2024 года она сообщила о втором замужестве, однако на свадебных фотографиях не показала лицо своего избранника. Впоследствии поклонники допустили, что супругом певицы стал российский актер Роман Полянский, с которым она начала отношения еще до полномасштабного вторжения. Сама артистка эту информацию публично не подтверждала и не опровергала.

Позже стало известно, что у супругов родился сын Марк-Габриэль. Гросу объясняла, что не скрывает мужа, однако не считает нужным регулярно публиковать его кадры в соцсетях. В то же время они вместе иногда посещают светские мероприятия.

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Недавно певица также высказалась по поводу скандала вокруг крестин сына, крестной матерью которого стала Ирина Билык. Гросу прокомментировала вопросы о храме и митрополите, который проводил церемонию.