Иван Дорн воспел в стихе Родину-мать

"Пока ты стоишь, мы все будем стоять!" – написал певец о киевском монументе.

Иван Дорн опубликовал на своей инстаграм-странице поэтические строки, посвященные Украине и Родине-матери, которая возвышается над днепровскими холмами Киева. Также автор прочитал свой стих. Видеоролик прикреплен к тому же посту.

"Мерещится Киева Родина-мать:

Теперь только так я могу представлять

Тебя, моя женщина, на высоте,

Из стали, с доспехами в каждой руке,

С бесстрашным, стремительным взглядом туда,

Где дети твои терзают врага.

Твой скульптор тебя создавал от того,

Что чуял он нервную рябь над Днепром,

И чтобы спокойнее быть берегам

Склонил эти земли к твоим он ногам.

И я приклоняюсь сейчас пред тобой –

Тобой и твоею нелегкой судьбой!

Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!

Пока ты стоишь, мы все будем стоять!", – подписано видео.

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Монументальная скульптура "Родина-мать" возведена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в1981 году генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Ее высота составляет 102 метра. Монумент имеет законный иммунитет от декоммунизации в Украине, ведь не раз поднимался вопрос о гербе СССР на его щите.