Иван Дорн воспел в стихе Родину-мать
"Пока ты стоишь, мы все будем стоять!" – написал певец о киевском монументе.
Дорн выставил стих стальной киевской женщине 8 марта
instagram dorn_ivan
Иван Дорн опубликовал на своей инстаграм-странице поэтические строки, посвященные Украине и Родине-матери, которая возвышается над днепровскими холмами Киева. Также автор прочитал свой стих. Видеоролик прикреплен к тому же посту.
"Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!", – подписано видео.
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Монументальная скульптура "Родина-мать" возведена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в1981 году генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Ее высота составляет 102 метра. Монумент имеет законный иммунитет от декоммунизации в Украине, ведь не раз поднимался вопрос о гербе СССР на его щите.