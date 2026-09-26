Литературные триллеры: ТОП-8 самых захватывающих

Талантливый мистер Рипли 1999 года с Гвинет Пэлтроу, Джудом Лоу, Мэттом Деймоном и Кейт Бланшетт был снят по одноименной книге из подборки ниже.

Художественная литература существует во многих обличьях. Если вам нравятся напряженные сюжеты, запутанные сюрпризы, темные темы и богатое развитие персонажей, то литературные триллеры придутся вам по вкусу. Эти книги охватывают весь спектр от леденящих душу рассказов о мрачных академических кругах и навязчивых семейных драм до триллеров, исследующих насилие в отношении женщин, и прекрасно написанных историй о последствиях смертельных преступлений.

Ниже можно узнать восьмерку литературных романов, которые наверняка удовлетворят ваше стремление к красивому стилю, важным темам и захватывающей саспенсу одновременно.

Задержка/The Holdout, Грэм Мур

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У этой книги есть захватывающая предпосылка: через десять лет после суда присяжные по делу, которое привлекло большое внимание СМИ, воссоединяются. История сосредоточена на Майе Сил, молодой женщине, которая убедила своих коллег-присяжных, что темнокожий учитель, которого судят за убийство своего белого ученика, невиновен. Теперь один из тех присяжных уверен, что вынес неправильный вердикт. Майя, успешный адвокат, неохотно соглашается на воссоединение. А потом одного из присяжных находят мертвым, а Майя становится подозреваемой номер один.

Это – динамичный литературный юридический триллер, исследующий расизм в системе уголовного правосудия и предлагающий множество острых социальных комментариев.

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Город греха/The Big Nowhere, Джеймс Эллрой

Классика криминальной худлитературы, "Город греха" – вторая книга из знаменитого "Лос-Анджелесского квартета" Эллроя. Действие происходит в Лос-Анджелесе в 1950-х. Рассказывается о трех мужчинах, чьи жизни запутались на фоне насилия, коррупции и жадности. Дэнни Апшоу – молодой детектив, расследующий дело об убитом джазовом музыканте, о котором, похоже, никто, кроме него, не думает. Ветеран полиции Лос-Анджелеса Мэл Консидайн собирает доказательства деятельности коммунистов в разгар Красной паники. Ему помогает бывший полицейский Базз Микс, которому так же удобно брать деньги у преступников, как и запирать их. Когда дела сталкиваются, эти трое вынуждены бороться с последствиями своих действий, как в настоящем, так и в прошлом.

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Величества The Majesties, Тиффани Цао

Если вам нравятся книги-триллеры, в которых основное внимание уделяется причинам совершения преступления, а не тому, кто или как его сеовершил, тогда вам стоит приобрести "Величества". История рассказывает о двух сестрах, Гвендолин и Эстелле, членах большой и очень богатой китайско-индонезийской семьи. Они всегда были невероятно близки, пока Эстелла не отравила всю семью. Гвендолин просыпается в коме, единственная выжившая, с ужасающим вопросом: почему сестра, которую она, как ей казалось, знала так хорошо, совершила такой зверский поступок? Этот мрачный и многослойный роман раскрывает опасные секреты, которые хранят семьи, и множество способов, которыми прошлое постоянно преследует настоящее.

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Пожиратель опиума, The Opium-Eater Дэвид Моррелл

В "Пожирателе опиума" Дэвид Моррелл вновь обращается к главному герою своего бестселлера Томасу Де Куинси. Де Куинси был реальным человеком, странным и блестящим писателем 18-го века, чья книга "Исповедь английского любителя опиума" стала одной из первых книг, изображающих наркоманию. В этом леденящем душу и атмосферном рассказе, основанном на реальных событиях, Моррелл переосмысливает историю Де Куинси о смертельной метели в холмах Озерного края. Супружеская пара погибла, а их шестеро детей оказались в ловушке в горах. То, что произошло потом, было еще более мучительным и показывает, как Де Куинси стал титулованным любителем опиума.

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Тайная история/ The Secret History, Донна Тартт

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"Тайная история" – один из самых любимых и известных художественных триллеров за последние тридцать лет, обязателен к прочтению поклонниками мрачных, напряженных драм. В нем рассказывается о группе студентов элитного колледжа в Новой Англии, которые попадают под чары своего обаятельного профессора классики Джулиана Морроу. Студенты привлечены очарованием Морроу и тайной увлекательной жизнью, которую он им предлагает. Но по мере того, как студенты становятся все более и более изолированными от остального мира, их одержимость вскоре становится опасной, что в конечном итоге приводит к убийству, которое навсегда изменит их жизнь.

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Тело лжет/The Body Lies, Джо Бейкер

Это – психологический триллер о жизни женщины в обществе, которое так часто обесценивает, дегуманизирует и фетишизирует женские тела. История начинается с молодой писательницы, соглашающейся на работу в отдаленном университетском городке, отчаянно пытающейся бежать из Лондона и воспоминаний о жестоком нападении, которое она пережила там. Но когда тема насилия в отношении женщин поднимается на ее семинаре по творчеству, ее прошлые травмы всплывают на поверхность во всех аспектах ее жизни. Вскоре она понимает, что один из студентов пишет о ней, и что история, которую он пишет, мрачная. Чтобы спасти себя от судьбы своего вымышленного двойника, она вынуждена противостоять и учащемуся, и прошлому.

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Волхв/The Magus, Джон Фаулз

Помимо некоторого тревожного женоненавистничества, шедевр Джона Фаулза 1965 года, переработанный в 1977 году, остается важным для чтения. Это чистое удовольствие от повествования в стиле Шахерезады – сказки в сказках – заразительно, поскольку слой за слоем ложь отслаивается, чтобы раскрыть "правду", которая оказывается чем угодно, но только не сказкой.

Действие происходит на отдаленном греческом острове. Рассказывается о молодом человеке Николасе Эрфе, который приехал из Англии и преподает в местной школе. Вскоре он встречает Кончиса, таинственного богатого отшельника, живущего на дальнем конце острова. В сознании Николаса переплетаются реальность и вымысел. Он обременен желанием к тамошней женщине, но вспоминает о своей прошлой возлюбленной. И пытается разобраться в себе с умопомрачительными поворотами.

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Талантливый мистер Рипли/The Talented Mr Ripley, Патриция Хайсмит

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Роман Патрисии Хайсмит 1955 года – крестный отец современного психологического триллера, влияние которого сегодня сильнее, чем когда-либо. Центральная идея d том, что некий Том Рипли принимает на себя личность другого. Это древний троп, но Хайсмит придает ему новое звучание. Несмотря на очевидную аморальность Рипли, читатель болеет за него, надеясь, что он избежит задержания полицией и будет жить той жизнью, которой всегда хотел. Зависть Рипли приводит его к убийству. Действующее лицо заканчивает книгу в состоянии паранойи и страха, напоминая о том, что моральный компас Хайсмит часто может быть спрятан, но все еще остается непоколебимым.

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Ранее мы писали о лучших фильмах-катастрофах прошлого столетия. Среди них, безусловно, имеется "Титаник" с Лео Ди Каприо и еще ряд интересных лент.