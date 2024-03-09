Какие стихи Тараса Шевченко стали популярными в условиях войны – ТОП-10
Самые популярные стихи Тараса Шевченко о России, москалях и Украине.
9 марта 1814 года родился великий украинский поэт – Тарас Григорьевич Шевченко. В дни потрясений, революций и войны Кобзарь как никогда актуален. Сегодня в его строках украинцы обретают силу, веру и воодушевление.
Поэзия Кобзаря актуальна в любое время, однако сейчас, когда Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну, цитируют Шевченко буквально все.
В честь дня рождения Кобзаря, afisha.bigmir.net подготовила подборку стихов Тараса Шевченко о России, москалях и Украине.
Стихи Тараса Шевченко:
КАТЕРИНА
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в’яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть — ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Згнущаються вами.
***
СОН
(Комедія)
У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки, —
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. «Нехай, — каже, —
Може, так і треба».
Так і треба! бо немає
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте
Та якогось Раю
На тім світі благаєте?
Немає! немає!
Шкода й праці, схаменіться.
Усі на сім світі —
І царята, і старчата —
Адамові діти.
І той... і той... А що ж то я?
Ось що, добрі люди:
Я гуляю, бенкетую
В неділю і в будень.
А вам нудно! жалкуєте!
Єй-богу, не чую.
І не кричіть! Я свою п’ю,
А не кров людськую!
***
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
***
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю.
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!
***
Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі і світ божий
В путо закували.
***
Як москалі срібло, золото
І свічі забрали
У Покрові; як козаки
Вночі утікали.
***
Отак подивишся здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима – блим, губами – плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш – скотина!
***
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем ‘я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
***
Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
заплаче серденько!