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Фагот из ТНМК тремя словами прокомментировал смерть Сергея Соседова

Как украинский исполнитель отреагировал на новость о смерти известного путиниста

Автор: Коваленко Наталья
Фагот из ТНМК тремя словами прокомментировал смерть Сергея Соседова
Фагот из ТНМК тремя словами прокомментировал смерть Сергея Соседова facebook.com/olegfahot.mykhailiuta, facebook.com/XfactorUA

Український співак та музикант Олег «Фагот» Михайлюта саркастично прокоментував новину про смерть російського музичного критика та колишнього судді вокального шоу «Х-фактор» Сергія Сосєдова.

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Реакцією на цю звістку фронтмен гурту ТНМК поділився в соцмережі Threads. Фагот залишив стислий коментар з трьох слів під кількома дописами про смерть росіянина:

«Проста праздник какойта», — написав виконавець.

Ця репліка є прямим відсиланням до відомої фрази Карабаса-Барабаса з радянського фільму «Пригоди Буратіно». Серед українських інтернет-користувачів цей вислів давно перетворився на мем, яким користувачі саркастично коментують різноманітні невдачі прихильників Кремля.

Фагот прокомментировал смерть Сергея Соседова threads.com/@fahot/replies
Фагот прокомментировал смерть Сергея Соседова threads.com/@fahot/replies

Фагот прокомментировал смерть Сергея Соседова threads.com/@fahot/replies
Фагот прокомментировал смерть Сергея Соседова threads.com/@fahot/replies

Фагот прокомментировал смерть Сергея Соседова threads.com/@fahot/replies
Фагот прокомментировал смерть Сергея Соседова threads.com/@fahot/replies

За повідомленнями російських ЗМІ, Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років під час перебування в Якутії, де мав увійди до складу журі одного із конкурсів. Серед основних версій його раптової смерті називають нещасний випадок (падіння на сходах та травму голови), а також проблеми із серцем або відрив тромбу.

Сосєдов публічно підтримував анексію Криму Росією. У 2017 році він потрапив до бази сайту «Миротворець», а після повномасштабного вторгнення був внесений до санкційного списку України за регулярні антиукраїнські заяви та поширення тез проросійської пропаганди.

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Теги:
ТНМК, Фагот, шоу-бизнес, Сергей Соседов, смерть звезд

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