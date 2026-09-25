Звезда сцены запостила первые фото со свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Певица Ассоль тайно вышла замуж во второй раз instagram.com/assolmusic

Украинская исполнительница Катерина Гуменюк, выступавшая под псевдонимами Ассоль и Swoiia, ошеломила фанатов новостью об изменениях в личной жизни. 32-летняя певица во второй раз вышла замуж.

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О тайной свадьбе Swoiia рассказала на своей странице в инстаграме. Артистка опубликовала серию черно-белых фото, на которых показала обручальные кольца.

На первом кадре видны мужская и женская руки с роскошными украшениями от ювелирного дома Tiffany & Co. Мужчина нежно обнимает певицу со спины, однако его лицо скрыто. На другом снимке рядом с кольцами лежит трогательная записка со словами: «Если мы продолжаем идти в это путешествие вместе, знай, что мое сердце твое сегодня, завтра и навсегда».

«Лучшие вещи случаются в моменты тишины», — подписала публикацию Гуменюк.

Напомним, что в 2019-2024 годах Катерина была замужем за бизнес-аналитиком Артемом Тараненко.

В последнее время Swoiia поставила музыкальную карьеру на паузу и сосредоточилась на собственном бизнесе — изготовлении украшений из натуральных камней.

Певица SWOIIA (Ассоль) во второй раз вышла замуж instagram.com/assolmusic