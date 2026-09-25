Певица Ассоль тайно вышла замуж во второй раз
Звезда сцены запостила первые фото со свадьбы
Украинская исполнительница Катерина Гуменюк, выступавшая под псевдонимами Ассоль и Swoiia, ошеломила фанатов новостью об изменениях в личной жизни. 32-летняя певица во второй раз вышла замуж.
Читай также: Умерла актриса Марина ВладиО тайной свадьбе Swoiia рассказала на своей странице в инстаграме. Артистка опубликовала серию черно-белых фото, на которых показала обручальные кольца.
На первом кадре видны мужская и женская руки с роскошными украшениями от ювелирного дома Tiffany & Co. Мужчина нежно обнимает певицу со спины, однако его лицо скрыто. На другом снимке рядом с кольцами лежит трогательная записка со словами: «Если мы продолжаем идти в это путешествие вместе, знай, что мое сердце твое сегодня, завтра и навсегда».
«Лучшие вещи случаются в моменты тишины», — подписала публикацию Гуменюк.
Напомним, что в 2019-2024 годах Катерина была замужем за бизнес-аналитиком Артемом Тараненко.
В последнее время Swoiia поставила музыкальную карьеру на паузу и сосредоточилась на собственном бизнесе — изготовлении украшений из натуральных камней.