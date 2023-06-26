Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии — видео

Побратимы сбрили артисту бороду

Автор: Коваленко Наталья

Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский исполнитель Виталий Козловский продемострировал, как изменилась его внешность после первых дней службы в Нацгвардии. 38-летний артист проходит боевые учения в бригаде быстрого реагирования «Рубеж».

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На своей странице в Инстаграм Козловский написал, что «у боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать». Он обнародовал видео, где показал, как побратимы работают над его новым имиджем в статусе военнослужащего.

На кадрах видно, как Виталию сбривают его фирменную бороду. В конце видео один из нацгвардийцев отметил, что певец помолодел после отказа от растительности на лице.

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