АфишаАфиша
Русский Українська

Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии — видео

Побратимы сбрили артисту бороду

Автор: Коваленко Наталья
Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии — видео
Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский исполнитель Виталий Козловский продемострировал, как изменилась его внешность после первых дней службы в Нацгвардии. 38-летний артист проходит боевые учения в бригаде быстрого реагирования «Рубеж».

Читай также: Беременная Кортни Кардашьян объявила пол будущего ребенка и показала фото в купальнике

На своей странице в Инстаграм Козловский написал, что «у боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать». Он обнародовал видео, где показал, как побратимы работают над его новым имиджем в статусе военнослужащего.

На кадрах видно, как Виталию сбривают его фирменную бороду. В конце видео один из нацгвардийцев отметил, что певец помолодел после отказа от растительности на лице.

Ранее мы писали, что Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет брака.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Виталий Козловский, смена имиджа, война в Украине

Статьи по теме

Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом
Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом
Alyosha ответила хейтерам, которые критикуют ее за публикацию "радостных" фото из США
Alyosha ответила хейтерам, которые критикуют ее за публикацию "радостных" фото из США
«Спонсировала войну на Донбассе»: Осадчая напомнила Лободе, как она 8 лет платила налоги России
«Спонсировала войну на Донбассе»: Осадчая напомнила Лободе, как она 8 лет платила налоги России
Экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны — блогер
Экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны — блогер
Фреймут расстрогала Сеть письмом к украинцам, которое написала ее 5-летняя дочь Евдокия
Фреймут расстрогала Сеть письмом к украинцам, которое написала ее 5-летняя дочь Евдокия
Выехал легально: Олег Винник объяснил, как ему удалось покинуть Украину в первые дни войны
Выехал легально: Олег Винник объяснил, как ему удалось покинуть Украину в первые дни войны

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK