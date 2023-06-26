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Беременная Кортни Кардашьян объявила пол будущего ребенка и показала фото в купальнике

Телезвезда и ее муж-музыкант устроили гендер-вечеринку

Автор: Коваленко Наталья
Беременная Кортни Кардашьян объявила пол будущего ребенка и показала фото в купальнике
Беременная Кортни Кардашьян объявила пол будущего ребенка и показала фото в купальнике
Getty Images / Flickr

Старшая сестра Ким Кардашьян, 44-летняя американская телезвезда, блогерша и предпринимательница Кортни Кардашьян беременна четвертым ребенком и первым от нынешнего мужа, участника рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера.

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Супруги решили не скрывать от поклонников пол будущего наследника и поделились в Инстаграм роликом с гендер-вечеринки. На видео беременная Кортни сидела за барабанами вместе с 47-летним Трэвисом, который играл на этом музыкальном инструменте. Когда же мелодия закончилась, в небо взлетело конфетти синего цвета. Гости зразу же принялись громко поздравлять будущих родителей с тем, что вскоре у них родится мальчик.

За день до вечеринки с объявлением пола ребенка Кортни продемонстрировала, как она сейчас выглядит в купальнике. Знаменитость позировала на камеру в зеленом бикини на завязках.

Беременная Кортни Кардашьян в купальнике Фото: instagram.com/kourtneykardash
Беременная Кортни Кардашьян в купальнике Фото: instagram.com/kourtneykardash

Ранее мы писали, что Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет брака.

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Теги:
шоу-бизнес, Кортни Кардашьян, беременность звезд

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