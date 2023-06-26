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У бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон обнаружили рак

Мама принцесс Беатрис и Евгении перенесла операцию

Автор: Коваленко Наталья
У бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон обнаружили рак
У бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон обнаружили рак
Getty Images

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У бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон диагностировали рак груди. Об этом сообщил представитель 63-летней герцогини Йоркской в комментарии журналу People. Злокачественное новообразование было обнаружено во время планового обследования, после чего в скором времени было проведено хирургическое вмешательство.

«Саре, герцогине Йоркской, недавно был поставлен диагноз ранняя форма рака молочной железы, выявленная при обычном маммографическом обследовании. Ей посоветовали операцию, которая прошла успешно. Герцогиня получает наилучшую медицинскую помощь, и ее врачи сказали ей, что прогноз хороший. Сейчас она выздоравливает вместе со своей семьей», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь также рассказал, что Фергюсон записала новый эпизод своего подкаста  Tea Talks with the Duchess and Sarah за день до того, как ей сделали операцию. Выпуск запланирован на утро понедельника, 26 июня.

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала редкое фото с сыном, которого ей выносила суррогатная мама.

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Теги:
шоу-бизнес, Рак, королевская семья

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