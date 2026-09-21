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Гросу высказалась о скандале со своей кумой Билык

Алина Гросу спросила, почему публика раскритиковала Ирину Билык, а не ее.

Автор: Дмитрий Сыч
Гросу высказалась о скандале со своей кумой Билык
Гросу не уточняла информацию о храме перед крещением сына
instagram alina_grosu

Алина Гросу прокомментировала скандал, возникший после крестин ее сына Марка-Габриэля. Украинская певица удивлена, что значительная часть критики была направлена на ее куму и коллегу Ирину Билык, хотя та просто приехала на церемонию.

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Крестины мальчика состоялись в июне 2026 года в Черновцах. Таинство совершил митрополит Мелетий в Свято-Духовском кафедральном соборе. После этого в соцсетях начали обсуждать выбор храма и личность священнослужителя. В частности, на присутствие Ирины Билык обратила журналистка Соня Кошкина, публично раскритиковавшая певицу. Об этом говорится на obozrevatel.

Гросу отметила, что об обстоятельствах, связанных с митрополитом и храмом, ее семья узнала уже после церемонии из сообщений в медиа. По ее мнению, если к деятельности собора или его представителей есть серьезные претензии, соответствующие вопросы должны касаться, прежде всего, самого учреждения и его статуса, а не Билык.

По словам артистки, собор выбрали не из-за митрополита. Для семьи Гросу это место имеет особое значение, ведь в свое время там крестили саму Алину, ее младшего брата, двоюродных братьев и сестер, а затем и их детей.

Певица также объяснила, что перед крестинами семья не проводила отдельной проверки храма или священнослужителей. Для них событие было, прежде всего, семейной традицией, которую они поддерживают вереницу лет.

instagram alina_grosu

Гросу добавила, что понимает повышенное внимание к своим решениям из-за публичности. Она считает, что обсуждение является неотъемлемой частью жизни представителей шоу-бизнеса.

Ирина Билык стала крестной матерью сына Гросу. Артистки знакомы более 25 лет, а в начале карьеры Алины старшая коллега поддерживала ее. Сама Гросу раньше называла Билык своей крестной мамой в индустрии.

instagram alina_grosu

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Совершавший обряд митрополит Мелетий находится под санкциями, введенными в 2022 году. В 2023 году Владимир Зеленский подписал указ о прекращении его гражданства Украины из-за информации о наличии у него российского паспорта. Сам Мелетий ранее отрицал обвинения в связях с Россией.

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Теги:
скандал, певица, Ирина Билык, Алина Гросу, шоу-бизнес

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