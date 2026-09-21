Гросу высказалась о скандале со своей кумой Билык
Алина Гросу спросила, почему публика раскритиковала Ирину Билык, а не ее.
Алина Гросу прокомментировала скандал, возникший после крестин ее сына Марка-Габриэля. Украинская певица удивлена, что значительная часть критики была направлена на ее куму и коллегу Ирину Билык, хотя та просто приехала на церемонию.
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Крестины мальчика состоялись в июне 2026 года в Черновцах. Таинство совершил митрополит Мелетий в Свято-Духовском кафедральном соборе. После этого в соцсетях начали обсуждать выбор храма и личность священнослужителя. В частности, на присутствие Ирины Билык обратила журналистка Соня Кошкина, публично раскритиковавшая певицу. Об этом говорится на obozrevatel.
Гросу отметила, что об обстоятельствах, связанных с митрополитом и храмом, ее семья узнала уже после церемонии из сообщений в медиа. По ее мнению, если к деятельности собора или его представителей есть серьезные претензии, соответствующие вопросы должны касаться, прежде всего, самого учреждения и его статуса, а не Билык.
По словам артистки, собор выбрали не из-за митрополита. Для семьи Гросу это место имеет особое значение, ведь в свое время там крестили саму Алину, ее младшего брата, двоюродных братьев и сестер, а затем и их детей.
Певица также объяснила, что перед крестинами семья не проводила отдельной проверки храма или священнослужителей. Для них событие было, прежде всего, семейной традицией, которую они поддерживают вереницу лет.
Гросу добавила, что понимает повышенное внимание к своим решениям из-за публичности. Она считает, что обсуждение является неотъемлемой частью жизни представителей шоу-бизнеса.
Ирина Билык стала крестной матерью сына Гросу. Артистки знакомы более 25 лет, а в начале карьеры Алины старшая коллега поддерживала ее. Сама Гросу раньше называла Билык своей крестной мамой в индустрии.
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Совершавший обряд митрополит Мелетий находится под санкциями, введенными в 2022 году. В 2023 году Владимир Зеленский подписал указ о прекращении его гражданства Украины из-за информации о наличии у него российского паспорта. Сам Мелетий ранее отрицал обвинения в связях с Россией.