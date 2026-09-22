Ротару показала, как выглядела в свадебном платье с мужем

София Ротару вспомнила день своего бракосочетания, который был 58 лет назад.

София Ротару поделилась редким архивным кадром с собственной свадьбы с Анатолием Евдокименко. Супруги обручились 22 сентября 1968-го, поэтому в этом году исполнилось 58 лет от памятной даты.

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По этому случаю певица опубликовала в инстаграме фотографию, снятую на торжестве. На снимке она изображена в свадебном платье и фате рядом с мужем в классическом костюме. Супруги улыбаются и держат бокалы.

instagram sofiarotaru.official

Анатолий заинтересовался Софией еще до личного знакомства. В 1964-м кадр молодой Ротару появился на обложке журнала "Украина". Тогда Евдокименко проходил военную службу и случайно увидел этот номер. Певица настолько его поразила, что он сохранил ее фотографию у своей армейской кровати и решил после завершения службы разыскать девушку.

Затем музыканту удалось встретиться с Ротару. Их знакомство переросло в роман, а через несколько лет они женились. Евдокименко стал для певицы не только супругом, но и важным партнером по творчеству. Он основал и возглавил ансамбль "Червона рута", а также был режиссером ее концертных программ.

За время супружеской жизни у пары родился единственный сын Руслан, который связал свою деятельность с музыкой и приобщился к творческой работе матери. В целом Ротару и Евдокименко прожили вместе более 34 лет.

Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Народный артист Украины скончался в 60-летнем возрасте после тяжелого инсульта. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

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После смерти мужа София Ротару больше не выходила замуж. Евдокименко остался ее единственным официальным мужем.