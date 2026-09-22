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Зарицкая заселфила свой плоский живот с татуировкой

Александра Зарицкая из группы Kazka обнажила для публики часть своего тела.

Автор: Дмитрий Сыч
Зарицкая заселфила свой плоский живот с татуировкой
Осень Зарицкую оживляет
instagram kazka.band

Александра Зарицкая – 34-летняя солистка группы Kazka – продемонстрировала подписчикам, как проходят ее осенние будни, и заодно сверкнула фигурой.

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В инстаграм-историях артистка опубликовала зеркальное фото, для которого позировала в задранной футболке и спущенных штанах. Таким образом она показала плоский живот и большую татуировку, над созданием которой мастер в свое время трудился около восьми часов.

instagram kazka.band

На другом кадре она показалась в обжатом спортивном наряде.

instagram kazka.band

В своих соцсетях певица регулярно демонстрирует тренировки, упражнения на тренажерах и другие моменты работы над физической формой. По словам Александры, ее максимальная масса достигала 135 килограммов.

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К слову, в последнее время она также овладевает боксом.

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Теги:
спорт, певица, KAZKA, татуировки, Тело, Александра Зарицкая, шоу-бизнес, звезды в спортзале

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