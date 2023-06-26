Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет брака

Ведущий и боец ВСУ рассекретил причину расставания

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем, который с первых дней полномасштабной войны служит в ВСУ, сообщил поклонникам, что он и его жена Мария разошлись после 17 лет брака. В эфире нового выпуска программы «Неймовірна правда про зірок» 39-летний участник «Танців з зірками» и «Голосу країни» признался, что документи на развод подали еще до вторжения РФ, однако из-за боевых действий процесс был отложен.

«Мы сейчас проходим процесс развода. Это было и до полномасштабного вторжения. Заявление было подано, но из-за случившегося оно было поставлено на паузу, не время было об этом говорить. Можно сказать, что сейчас мы проходим этот процесс», — признался Салем.

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По словам звезды, его было «мало в отношениях», однако он всегда хорошо исполнял роль отца. У Даниэля и Марии есть 8-летняя дочь Санта-Луна. Также он отметил, что еще одной причиной развода может быть ревность со стороны жены.

«В самих отношениях, думаю да (было мало — ред.) В семье — нет. Даже Маша говорит, что семье я всегда есть. Я исполняю обязанности. Я считаю, что у них должно быть все. Важно, что один желает другому счастья. Самое главное, что есть – это Луна», — поделился Салем.

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