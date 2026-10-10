Квиткова показала встречу с бывшей Касселя в Германии

Дашу Квиткову пригласили на зарубежную презентацию духов.

Даша Квиткова посетила состоявшуюся в Берлине презентацию нового брендового аромата. На мероприятии 28-летняя украинская блогерша познакомилась с французской моделью Тиной Кунаки, бывшей супругой актера Венсана Касселя.

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Для светского появления Цветкова выбрала образ в маскулинном стиле. Она соединила белую рубашку, удлиненный полосатый жакет и галстук с глянцевыми брюками. Верхняя часть одежды была от зарубежного бренда, тогда как штаны блогерши – от украинского производителя.

Во время вечеринки Даша сделала серию модных фотографий, а также обнялась с Кунаки для совместного фото. В подписи она поделилась впечатлениями от мероприятия, поблагодарив организаторов за приглашение и приятно проведенный вечер.

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

В мае Квиткова также посетила мероприятие парфюмерного бренда, где встретилась с немецкой моделью Хайди Клум.

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Вместе с активной карьерой блогерша уделяет время и семье. В июне стало известно о ее свадьбе с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Супруги вместе проводят время с пятилетним сыном Даши Львом от ее бывшего мужа Никиты Добрынина.