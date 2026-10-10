Суини в купальнике показала свое горячее катание на вейкборде

Сидни Суини устроила экстремальную поездку на воде.

Сидни Суини поделилась видео со своим активным отдыхом на воде. 29-летняя американская актриса показала, как катается на вейкборде в купальнике.

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В ролике Свини уверенно держится на доске и искусно передвигается водоемом с помощью катера. Развлечения проходили на фоне живописных пейзажей. Свое сообщение кинодеятельница подписала коротко, отметив, что уже скучает по такому досугу.

Похоже, видео снимал избранник Суини – продюсер и предприниматель Скутер Браун, нередко появляющийся на ее романтических фотографиях.

Сидни регулярно делится с подписчиками яркими фотосессиями и смелыми образами. В частности, она снималась в рекламе нижнего белья, появлялась в полупрозрачных нарядах и привлекала внимание откровенными образами на светских мероприятиях.

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К слову, украинские публичные лица тоже не брезгуют вейкбордом. Среди них и Tayanna.