Звезда «Города грехов» Джейми Кинг официально развелась со вторым мужем
Пара разорвала брак спустя девять месяцев после разрыва
Американская актриса Джейми Кинг официально завершила бракоразводный процесс со своим мужем, инвестором Остином Сосой. Как пишет Us Weekly, суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака в пятницу, 2 октября.
Читай также: Беременная Тышкевич показала, как обустроила комнату для первенцаСогласно судебным документам, Соса отказался от права на алименты от экс-избранницы, тогда как за самой актрисой суд сохранил право требовать финансовую поддержку от бывшего мужа.
По словам самой 47-летней звезды «Города грехов», «Оптом дешевле 2» и «Зои Харт из южного штата», она планирует полностью посвятить себя детям и новым профессиональным проектам.
«Я смотрю вперед с большой благодарностью и надеждой. Мои дети — это мое сердце и мой приоритет. Эта новая глава посвящена тому, чтобы быть рядом с ними, продолжать развиваться и использовать все творческие и профессиональные возможности, которые ждут впереди», — отметила актриса в официальном заявлении.
Пара тайком поженилась в конце 2025 года, однако уже в январе 2026-го Остин Соса внезапно подал на развод. Для Джейми Кинг это решение стало полной неожиданностью, ведь актриса была убеждена, что они работают над сохранением отношений и преодолевают обычные семейные вызовы.
Это уже второй развод для Кинг. Ранее она была замужем за режиссером Кайлом Ньюманом, от которого воспитывает двоих сыновей — 12-летнего Джеймса и 10-летнего Лео.
https://t.co/jRiVDWwefM— d-rock trot (@drocktrot) October 3, 2026