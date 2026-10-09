Звезда «Города грехов» Джейми Кинг официально развелась со вторым мужем

Пара разорвала брак спустя девять месяцев после разрыва

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Джейми Кинг официально завершила бракоразводный процесс со своим мужем, инвестором Остином Сосой. Как пишет Us Weekly, суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака в пятницу, 2 октября.

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Согласно судебным документам, Соса отказался от права на алименты от экс-избранницы, тогда как за самой актрисой суд сохранил право требовать финансовую поддержку от бывшего мужа.

По словам самой 47-летней звезды «Города грехов», «Оптом дешевле 2» и «Зои Харт из южного штата», она планирует полностью посвятить себя детям и новым профессиональным проектам.

«Я смотрю вперед с большой благодарностью и надеждой. Мои дети — это мое сердце и мой приоритет. Эта новая глава посвящена тому, чтобы быть рядом с ними, продолжать развиваться и использовать все творческие и профессиональные возможности, которые ждут впереди», — отметила актриса в официальном заявлении.

Пара тайком поженилась в конце 2025 года, однако уже в январе 2026-го Остин Соса внезапно подал на развод. Для Джейми Кинг это решение стало полной неожиданностью, ведь актриса была убеждена, что они работают над сохранением отношений и преодолевают обычные семейные вызовы.

Это уже второй развод для Кинг. Ранее она была замужем за режиссером Кайлом Ньюманом, от которого воспитывает двоих сыновей — 12-летнего Джеймса и 10-летнего Лео.