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Шоптенко ответила хейтерам своего третьего брака

Алена Шоптенко воспринимает старые и новые брачные узы как хороший опыт.

Автор: Дмитрий Сыч
Шоптенко ответила хейтерам своего третьего брака
Алену Шоптенко не трогают стереотипы в обществе по поводу брака
instagram alena_shoptenko

Алена Шоптенко отреагировала на упреки после известия о ее свадьбе с австрийцем Кристианом Кайросом. Некоторые пользователи соцсетей начали критиковать танцовщицу из-за третьего брака, а также обсуждать ее выбор свадебного наряда.

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В своем инстаграмме Шоптенко отметила, что в обществе до сих пор существуют предубеждения по отношению к женщинам, которые не с первой попытки обретают свое счастье в личной жизни. Она подчеркнула, что посторонние люди не могут оценивать чужие отношения, зная только отдельные факты.

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

Хореограф не отрицает, что в предыдущих отношениях допускала ошибки, однако она не считает это причиной отказываться от новой любви. По ее словам, три брака – это не три неудачных попытки, а три решения открыться жизни и чувствам.

Алена также объяснила, почему после предложения не спешила выходить замуж. От помолвки до свадебной церемонии прошло около двух с половиной лет. Это время ей потребовалось, чтобы лучше узнать избранника и оправиться от изменений, вызванных полномасштабной войной. Елена добавила, что благодарна Кристиану за понимание и уважение относительно ее решения.

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Сейчас танцовщица воспринимает новый брак как отдельный этап жизни, который не следует сравнивать с предыдущими. Она подчеркнула, что сознательно сделала этот шаг и понимает ответственность за свой выбор.

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

Шоптенко также отметила, что не собирается стыдиться своего опыта. Напротив, она благодарна себе за смелость снова довериться любви и решиться на новое начало.

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Теги:
свадьба, критика, шоу-бизнес, личная жизнь, Шоптенко, хейт, Алена Шоптенко, личная жизнь звезд

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