Беременная Тышкевич показала, как обустроила комнату для первенца

Актриса уже через несколько недель впервые станет мамой

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Катерина Тышкевич, находящаяся на девятом месяце беременности, рассказала подписчикам о подготовке к рождению первенца. В новом ролике в инстаграме звезда показала, как обустроила детскую комнату для сына Даниэля.

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В ролике Катерина повесила картины и расставила декоративные элементы с надписью «You are so loved», а также с особой нежностью разложила подгузники, пеленки, ползунки и распашонки в ящики комода.

Кроме того, Тышкевич подготовила крошечные вязаные пинетки и показала пеленальный столик, специальную корзину с необходимыми мелочами и гигиеническими средствами для малыша и детскую кроватку с игрушками-зверушками.

В конце видео актриса продемонстрировала округлившийся животик и добавила к ролику надпись: «Готовим пространство к новой главе... еще немного — и ты здесь».