АфишаАфиша
Русский Українська

«Мальчики повзрослели»: Могилевская показала, как изменились Дантес и Олейник

Певица встретилась с бывшими подопечными на съемках шоу

Автор: Коваленко Наталья
«Мальчики повзрослели»: Могилевская показала, как изменились Дантес и Олейник
«Мальчики повзрослели»: Могилевская показала, как изменились Дантес и Олейник instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/volodymyrdantes

Украинская певица и экс-продюсер Наталья Могилевская впервые за долгое время встретилась со своими бывшими подопечными из «Фабрики звезд-2». Звезда опубликовала в своем инстаграме свежий кадр с экс-участниками дуэта «ДиО.фильмы» Владимиром Дантесом и Вадимом Олейником.

Читай также: Дамиано Давид из Måneskin и актриса Дав Камерон поженились в Италии

На фото, сделанном в студии популярного шоу «Кто сверху?», Наталья в зеленом кожаном комбинезоне стояла между Дантесом и Олейником и обнимала их. К этому снимку Могилевская добавила еще несколько архивных кадров, сделанных в конце 2000-х.

«А мальчики-то повзрослели. Всегда рада видеть», — прокомментировала публикацию Наталья.

Напомним, что Владимир Дантес и Вадим Олейник стали известными благодаря участию в проекте «Фабрика звезд – 2», где Наталья Могилевская была музыкальным продюсером. После окончания шоу в 2008 году они создали дуэт. Группа просуществовала до 2015 года.

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читайте нас в Google.News
Теги:
Владимир Дантес, Наталья Могилевская, Вадим Олейник, шоу-бизнес

Статьи по теме

Дочь Мозговой отметила 3-летие отношений со своей невестой
Дочь Мозговой отметила 3-летие отношений со своей невестой
Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде
Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде
Виталина Библив впервые рассказала, какой была ее свадьба
Виталина Библив впервые рассказала, какой была ее свадьба
Цымбалюк рассказал, как мужчины выбирают женщин для серьезных отношений
Цымбалюк рассказал, как мужчины выбирают женщин для серьезных отношений
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые показала фото со свадьбы
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая впервые показала фото со свадьбы
Дамиано Давид из Måneskin и актриса Дав Камерон поженились в Италии
Дамиано Давид из Måneskin и актриса Дав Камерон поженились в Италии

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK