«Мальчики повзрослели»: Могилевская показала, как изменились Дантес и Олейник

Певица встретилась с бывшими подопечными на съемках шоу

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и экс-продюсер Наталья Могилевская впервые за долгое время встретилась со своими бывшими подопечными из «Фабрики звезд-2». Звезда опубликовала в своем инстаграме свежий кадр с экс-участниками дуэта «ДиО.фильмы» Владимиром Дантесом и Вадимом Олейником.

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На фото, сделанном в студии популярного шоу «Кто сверху?», Наталья в зеленом кожаном комбинезоне стояла между Дантесом и Олейником и обнимала их. К этому снимку Могилевская добавила еще несколько архивных кадров, сделанных в конце 2000-х.

«А мальчики-то повзрослели. Всегда рада видеть», — прокомментировала публикацию Наталья.

Напомним, что Владимир Дантес и Вадим Олейник стали известными благодаря участию в проекте «Фабрика звезд – 2», где Наталья Могилевская была музыкальным продюсером. После окончания шоу в 2008 году они создали дуэт. Группа просуществовала до 2015 года.

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з Володимиром Дантесом та Вадимом Олійником instagram.com/nataliya_mogilevskaya