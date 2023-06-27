Певицу якобы видели на вечеринках в Москве

Автор: Коваленко Наталья

Экс-участница «НеАнгелов» Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны — блогер Фото: instagram.com/vikanablack

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов рассказал, куда пропала исполнительница Виктория Смеюха после начала полномасштабной войны. В новом видео на своем YouTube-канале BespaLOVmedia он со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшая участница дуэта «НеАнгелы» уехала в РФ.

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Виктория якобы засветилась на нескольких на закрытых шоу-бизнесовых тусовках в Москве. А родители артистки остались в Украине. Они переехали в квартиру звездной дочери на Печерских Липках после того, как их дом разрушила ракета.

«Смеюха у нас бесхарактерна, потому легко поддается чужому влиянию и делает все, что ей скажут. Кроме того, дамочка точно не хочет отказываться от люксовой жизни, которую она имела до 24 февраля.Так что Виктория Смеюха так же загадочна своим молчанием как Олег Винник в свое время. Тем не менее когда ты пишет посты на украинском, это не значит, что ты с Украиной. Я верю в такую историю, ведь Смеюха очень любит легкие деньги», — высказался о возможном переезде певицы Беспалов.

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