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Принцесса Нидерландов Алексия отмечает 18-летие: новое портретное фото именинницы

26 июня дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра празднует совершеннолетие

Автор: Коваленко Наталья
Принцесса Нидерландов Алексия отмечает 18-летие: новое портретное фото именинницы
Принцесса Нидерландов Алексия отмечает 18-летие: новое портретное фото именинницы Фото: instagram.com/koninklijkhuis

Средняя дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и его жены, королевы Максимы, отмечает день рождения. В понедельник, 26 июня, принцессе Алексии исполняется 18 лет. По случаю совершеннолетия на официальной странице королевской семьи в Инстаграм были обнародованы новые портретные фото именинницы.

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На первых двух снимках Алексия, которая находится на втором месте в очереди на престол после старшей сестры Катарины-Амалии, позировала в белом платье-рубашке с светло-коричневым поясом и остроносых туфлях-лодочках коричневого цвета. На третьем кадре принцесса снята в синем наряде с несколькими цепочками на шее.

Судя по указанной геолокации фото были сделаны в Гааге. В подписи к публикации говорится что, фотосессия прошла в одной из резиденций короля — во дворце Хейс-тен-Бос.

Ранее мы писали, что Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии.

 

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Теги:
королевская семья, день рождения звезд

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