Принцесса Нидерландов Алексия отмечает 18-летие: новое портретное фото именинницы

26 июня дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра празднует совершеннолетие

Автор: Коваленко Наталья

Средняя дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и его жены, королевы Максимы, отмечает день рождения. В понедельник, 26 июня, принцессе Алексии исполняется 18 лет. По случаю совершеннолетия на официальной странице королевской семьи в Инстаграм были обнародованы новые портретные фото именинницы.

Читай также: Бывшая жена Джонни Деппа впервые после проигрыша в суде появилась на красной дорожке

На первых двух снимках Алексия, которая находится на втором месте в очереди на престол после старшей сестры Катарины-Амалии, позировала в белом платье-рубашке с светло-коричневым поясом и остроносых туфлях-лодочках коричневого цвета. На третьем кадре принцесса снята в синем наряде с несколькими цепочками на шее.

Судя по указанной геолокации фото были сделаны в Гааге. В подписи к публикации говорится что, фотосессия прошла в одной из резиденций короля — во дворце Хейс-тен-Бос.

Ранее мы писали, что Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии.