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Бывшая жена Джонни Деппа впервые после проигрыша в суде появилась на красной дорожке

Сбежавшая в Испанию Эмбер Херд посетила один из европейских кинофестивалей

Автор: Коваленко Наталья
Бывшая жена Джонни Деппа впервые после проигрыша в суде появилась на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа впервые после проигрыша в суде появилась на красной дорожке
Getty Images

Американская актриса Эмбер Херд впервые после окончания судебной тяжбы против экс-мужа Джонни Деппа совершила официальных выход. 37-летняя звезда "Аквамена", которая сейчас проживает с 2-летней дочерью в Испании, приехала в Италию, чтобы посетить премьеру своего нового фильма.

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Эмбер позировала на красной дорожке 69-го кинофестиваля Taormina Film Fest перед показом картины "В огне". Для своего большого возвращения Херд выбрала черное платье с прозрачным вырезом, накидку и босоножки на платформе. Она добавила к образу яркую помаду, жемчужные серьги и пояс.

На премьере к ней присоединились коллеги по фильму Лука Кальвани, Эдуардо Норьега и Яри Гульуччи, а также режиссер Конор Аллин.

Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Getty Images

Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Getty Images

Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Getty Images

Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Getty Images

Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Эмбер Херд посетила Taormina Film Fest
Getty Images

Ранее мы писали, что Виталий Козловский показал, как изменился его имидж после учений в Нацгвардии.

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Теги:
Джонни Депп, красная дорожка, Эмбер Херд, шоу-бизнес

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