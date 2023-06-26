Фреймут расстрогала Сеть письмом к украинцам, которое написала ее 5-летняя дочь Евдокия
Ведущая выложила обращение дочери в соцсеть
Фреймут расстрогала Сеть письмом к украинцам, которое написала ее 5-летняя дочь Евдокия
instagram.com/freimutolia
Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая после вторжения РФ переехала в Великобританию и ведет колонку о войне в одном из лондонских газет, рассказала подписчикам, что недавно нашла в рюкзаке младшей дочери.
Читай также: Даша Квиткова резко ответила на слухи о том, что изменяла Никите ДобрынинуНа своей странице в Инстаграм в разделе сторис звездная мама сообщила, что 5-летняя Евдокия решила написать письмо украинскому народу. Фреймут сняла на видео обращение на английском языке и рисунок грустного ангела в облаках и сердечек.
"Дорогой народ Украины, я молюсь за твою победу. Я надеюсь, что вы не погибнете. С любовью от Евдокии", — говорится в письме девочки.
Ольга Фреймут показала, какое письмо к украинцам написала ее 5-летняя дочь
instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут показала, какое письмо к украинцам написала ее 5-летняя дочь
instagram.com/freimutolia
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