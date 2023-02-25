Прощеное воскресенье 2023: как попросить прощения своими словами, открытки
Попросите прощения у своих близких людей своими словами на украинском языке, или поздравьте их с Прощеным воскресеньем в открытках.
В канун великого праздника – Прощеное воскресенье, которое в 2023 году отмечается 26 февраля, нужно попросить прощение у своих близких людней, друзей, соседей и всех, кого вы знаете.
Читай также: Календарь церковных праздников на март 2023Также в этот день все верующие люди посещают церковь, чтобы попросить прощение у Господа Бога и замолить свои грехи. А как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье спросите вы, и мы ответим: традиционно на Прощеное воскресенье нужно говорить два слова: «Прости меня», а отвечать «Бог простит – и я прощаю».
Поэтому в честь церковного праздника редакция afisha.bigmir.net подготовила для вас большую подборку извинений своими словами на украинском языке и открытках.
Как просить прощения на Прощеное воскресенье своими словами
Читай также: С Прощеным воскресеньем 2023: поздравления в стихах, прозе и открыткахЗ Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!
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У Прощену неділю я щиро прошу мене за все пробачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки та образи, прошу не шкодувати і не сумувати. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії та натхнення, щоб кохані та дорогі серцю люди завжди були поряд з тобою.
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Вміння прощати і просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! З Прощеною неділею!
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У цей світлий день прошу пробачити мені! Нехай усі образи, сварки, слова залишаться в минулому! За всі помилки, грубість та неприємні розмови вибачте, і нехай простить вас Бог!
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Я прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. А натомість дарую тобі своє прощення і прошу Бога, щоб він теж пробачив тебе. Нехай Бог оберігає тебе від помилок і бід, дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.
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Прошу вибачення за все, щоб сказано і зроблено, не подумавши. Нехай те, що так гнітило серце, звільнить думки і полегшить душу. Адже прощаючи інших, ми знаходимо прощення самі.